Una vita spesa a fianco della famiglia con una dedizione speciale alla tradizione manifatturiera | il signor Angelo festeggia i 100 anni

Da ravennatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cittadino ha compiuto 100 anni, festeggiando una vita dedicata alla famiglia e alla tradizione manifatturiera. La cerimonia si è svolta nella comunità locale, che ha reso omaggio a questa ricorrenza. La persona ha trascorso gran parte della vita lavorando nel settore, mantenendo legami forti con la famiglia. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato amici e familiari.

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Ravenna torna a celebrare i suoi cittadini più longevi in occasione del raggiungimento di un nuovo traguardo. A spegnere le 100 candeline, nei giorni scorsi, è stato Angelo Bazzocchi circondato dall’affetto di parenti e amici arrivati non solo da Ravenna, ma anche da Cesena, città d’origine della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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