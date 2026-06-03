Una vita spesa a fianco della famiglia con una dedizione speciale alla tradizione manifatturiera | il signor Angelo festeggia i 100 anni
Un cittadino ha compiuto 100 anni, festeggiando una vita dedicata alla famiglia e alla tradizione manifatturiera. La cerimonia si è svolta nella comunità locale, che ha reso omaggio a questa ricorrenza. La persona ha trascorso gran parte della vita lavorando nel settore, mantenendo legami forti con la famiglia. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato amici e familiari.
Ravenna torna a celebrare i suoi cittadini più longevi in occasione del raggiungimento di un nuovo traguardo. A spegnere le 100 candeline, nei giorni scorsi, è stato Angelo Bazzocchi circondato dall’affetto di parenti e amici arrivati non solo da Ravenna, ma anche da Cesena, città d’origine della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
She served her cruel blood family for 5 years! Debt paid, she vanishes and leaves them in pure ruin!
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Angelo Eugenio Mecca (@AEugenioMecca) / Posts / X x.com