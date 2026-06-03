Una vita spesa a fianco della famiglia con una dedizione speciale alla tradizione manifatturiera | il signor Angelo festeggia i 100 anni

Notizia in breve

Un cittadino ha compiuto 100 anni, festeggiando una vita dedicata alla famiglia e alla tradizione manifatturiera. La cerimonia si è svolta nella comunità locale, che ha reso omaggio a questa ricorrenza. La persona ha trascorso gran parte della vita lavorando nel settore, mantenendo legami forti con la famiglia. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato amici e familiari.