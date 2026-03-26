Mercoledì 25 marzo, a Bagnacavallo, una donna ha compiuto cent'anni. La festeggiata, nata Ricci, è conosciuta come una maestra che ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento. Durante la giornata, era presente la famiglia e alcuni ex studenti, che le hanno rivolto auguri e condiviso i ricordi legati alla sua attività professionale.

A celebrare il traguardo insieme alla centenaria anche il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora Cristina Baldini, presenti alla festa con un omaggio floreale e una pergamena in ricordo Mercoledì 25 marzo a Bagnacavallo Gigliola Allegri, nata Ricci, ha festeggiato i cento anni di vita, circondata dall’affetto dei familiari e da alcuni dei suoi ex alunni. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza sono stati il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora Cristina Baldini, presenti alla festa con un omaggio floreale e una pergamena in ricordo. Nata a Bagnacavallo il 25 marzo 1926, Gigliola “è cresciuta in una famiglia semplice ma ricca di valori – ricordano i figli Carla e Stefano –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Una vita spesa a fianco degli studenti, la storica maestra soffia sulle 100 candeline

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