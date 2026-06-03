Tromba d' aria a Roma durante il nubifragio video degli alberi caduti sulle auto a Montesacro e Conca d' Oro
Una tromba d'aria si è formata a Roma durante un nubifragio, causando danni nelle zone di Montesacro e Conca d'Oro. Numerosi alberi sono caduti e sono stati ripresi in video mentre si schiantavano sulle auto e lungo le strade. Il maltempo ha provocato anche allagamenti e interruzioni di traffico in diverse arterie della capitale. Non sono stati segnalati feriti, ma molte aree sono rimaste senza energia elettrica a causa degli alberi caduti sui cavi.
Nubifragio a Roma, una tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Montesacro e Conca d'Oro: numerosi alberi caduti sulle auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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