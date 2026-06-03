Una statua per Alberto Sordi a Villa de Sanctis | tutto pronto per il taglio del nastro

Il 15 giugno sarà inaugurata nel parco di Villa de Sanctis una statua di bronzo che rappresenta Alberto Sordi. La cerimonia di apertura è prevista per quella giornata, con il taglio del nastro. La statua è stata collocata nel parco in preparazione dell’evento.

Ci siamo quasi. Il 15 giugno verrà inaugurata nel parco di Villa de Sanctis la statua di bronzo raffigurante Alberto Sordi. La scelta della data è tutt’altro che casuale: proprio quel giorno Albertone avrebbe compiuto 106 anni.L’aspetto della statua è ancora top secret, ma la realizzazione ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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LA VITA TORMENTATA DI ALBERTO SORDI ERA MOLTO PIÙ OSCURA DI QUANTO IMMAGINASSIMO

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