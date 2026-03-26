Agriumbria è tutto pronto Domani l’atteso taglio del nastro

Domani si svolgerà l'inaugurazione di Agriumbria, una delle fiere agricole più importanti della regione. La cerimonia prevede l'intervento di un rappresentante istituzionale, seguito dall'apertura ufficiale dell'evento. La manifestazione si terrà nei padiglioni allestiti nella zona espositiva, dove saranno presenti aziende e operatori del settore agricolo e zootecnico. La giornata sarà dedicata anche a incontri e presentazioni di novità del comparto.

Vigilia di Agriumbria, in programma da domani - all’inaugurazione interverrà Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura - a domenica 29, a Umbria Fiere, il salone dell’alimentazione, dell’agricoltura e della zootecnia: attesi migliaia di visitatori da tutta Italia - lo scorso anno furono quasi 90mila -, con l’Umbria che si prepara ad accogliere il meglio del made in Italy. "Presentare Agriumbria significa parlare di una fiera, ma soprattutto significa parlare di agricoltura italiana, di territorio e di futuro": con queste parole Antonio Forini, presidente di Umbria Fiere Spa, introduce la sua ‘prima’ Agriumbria da quando è alla guida del soggetto organizzatore". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Agriumbria“, è tutto pronto. Domani l’atteso taglio del nastro Articoli correlati Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova piscina a Viserba: una festa per tutta la cittàLa giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive... In Fiera tutto pronto per il taglio del nastro di Beer&Food Attraction: focus su innovazione e consumiAlla Fiera tre giorni dedicati a birra, spirits, mixology e food: 600 espositori da 16 Paesi e 130 buyer internazionali attesi Si alza domenica (15... Contenuti e approfondimenti su Agriumbria è tutto pronto Domani... Temi più discussi: Agriumbria, è tutto pronto. Domani l’atteso taglio del nastro; Agriumbria, tutto pronto per la nuova edizione: economia reale, politiche agricole e innovazione al centro. Attesi migliaia di visitatori; Guerra, Fregolent (IV): Meloni si svegli, costi fuori controllo. Agriumbria, è tutto pronto. Domani l’atteso taglio del nastroVigilia di Agriumbria, in programma da domani - all’inaugurazione interverrà Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura - a domenica 29, a Umbria Fiere, il salone dell’alimentazione, dell’ag ... lanazione.it Agriumbria: per economia reale, politiche agricole e innovazione attesi migliaia di visitatoriAgriumbria: per economia reale, politiche agricole e innovazione attesi migliaia di visitatori, da venerd7 a domenica 29 marzo ... assisinews.it E tu... ci sarai Passa a trovarci, saremo in fiera Agriumbria dal 27 al 29 marzo 2026 Zanetti Motori Pad. 9 Stand 22 - Bastia Umbra (PG) . . . . Segui tutti gli aggiornamenti su zanettimotori.it #agriumbria #agriumbria2026 #zanettimotori #praigroup #filier - facebook.com facebook