Una staffetta civile per gli 80 anni della Repubblica | piazzale Ceccarini si riempie per le celebrazioni

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il piazzale Ceccarini si è riempito di persone per una staffetta civile in occasione degli 80 anni della Repubblica. La cerimonia ha visto coinvolti cittadini di diverse età, che hanno partecipato simbolicamente alla celebrazione. La piazza ha accolto una folla compatta, unita nel ricordare e onorare i valori della Costituzione italiana. La manifestazione ha avuto carattere intergenerazionale, con momenti di partecipazione condivisa. Nessun incidente o imprevisto è stato segnalato durante l’evento.

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Una piazza gremita, unita nel segno della memoria condivisa e dei valori costituzionali, ha reso una ricorrenza storica un momento vivo, partecipato e intergenerazionale. Piazzale Ceccarini si è trasformato martedì, 2 giugno, nel cuore pulsante delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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