Una staffetta civile per gli 80 anni della Repubblica | piazzale Ceccarini si riempie per le celebrazioni

Notizia in breve

Il piazzale Ceccarini si è riempito di persone per una staffetta civile in occasione degli 80 anni della Repubblica. La cerimonia ha visto coinvolti cittadini di diverse età, che hanno partecipato simbolicamente alla celebrazione. La piazza ha accolto una folla compatta, unita nel ricordare e onorare i valori della Costituzione italiana. La manifestazione ha avuto carattere intergenerazionale, con momenti di partecipazione condivisa. Nessun incidente o imprevisto è stato segnalato durante l’evento.