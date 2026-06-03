una scelta non solo stilistica ma profondamente simbolica

Il 2 giugno 2026, la principessa del Galles Kate Middleton ha partecipato a un ricevimento a Londra. La partecipazione si è svolta presso il St., in un evento ufficiale. La presenza della principessa è stata confermata da fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sull’evento. La data coincide con la festa nazionale del Regno Unito, ma non sono stati comunicati eventuali legami tra l’appuntamento e la ricorrenza.

M artedì 2 giugno 2026, la principessa del Galles Kate Middleton ha partecipato a un importante ricevimento a Londra, presso il St. James’s Palace, per celebrare il 125° anniversario di Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per la prima volta dalle rispettive diagnosi di tumore ricevute nel 2024, la principessa – in remissione dall’inizio del 2025 – è apparsa pubblicamente al fianco di re Carlo III per sostenere una causa profondamente personale. La scelta di mostrarsi uniti e sorridenti ha trasformato l’evento istituzionale in un potente messaggio di speranza, amplificato da un royal look vibrante e decisamente inedito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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