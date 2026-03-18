A Romagna, una nuova polemica riguarda un ristorante che ha scelto un nome considerato sessista. La vicenda segue un episodio simile avvenuto nel 2016 in una discoteca della riviera, dove si sollevò un clamore per un nome ritenuto offensivo. La questione riguarda la percezione di violenza simbolica legata alla scelta del nome e il dibattito pubblico che ne è conseguito.

Ci risiamo in quel di Romagna. Nel 2016, scoppiò una polemica, in un locale della riviera, si trattava di una discoteca. Nei bagni delle donne erano state poste delle ciotole con caramelle e la scritta “troppe cagne e poche ciotole”. L’iniziativa scatenò una forte polemica sui social e sulla stampa, piovvero critiche sui gestori del locale per aver scelto di scherzare con una forma di umiliazione, maschilismo e discriminazione contro le donne. Siamo nel 2026 e a Cesenatico sta per aprire un ristorante di cacciagione sul porto canale dove si affacciano molti ristoranti di pesce. E fino a qui non ci sarebbe nulla da obiettare. Il problema è sorto quando i due titolari, in occasione dell’8 marzo, hanno lanciato la notizia dell’inaugurazione del locale e la scelta del nome: “Mignotta Maledetta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dare un nome sessista a un ristorante non è una goliardata ma violenza simbolica

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