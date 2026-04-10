Un importante passaggio si è verificato nel settore della nautica di lusso, con un dirigente che ha deciso di lasciare la gestione di alcuni super yacht del gruppo Ferretti. La motivazione dichiarata riguarda esclusivamente motivi finanziari. La società, leader mondiale nel settore, si trova attualmente al centro di una sfida globale per il controllo e la gestione delle sue attività.

Forlì,, 10 aprile 2026 – È una sfida globale, quella per il controllo di Ferretti, colosso della nautica e leader mondiale del settore. L’azienda ha mantenuto a Forlì la sua prima sede e parte della produzione, ma ha cantieri navali a Ravenna (il più recente), Cattolica (Rimini) e Mondolfo (Ancona), oltre a La Spezia per il marchio Riva. Entro lunedì si chiuderà l’Opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek, che ha messo sul piatto 202 milioni di euro per raddoppiare il suo peso dal 15 al 30%: circa 60 li ha versati a Ferrari. L’obiettivo è mettere in discussione il controllo cinese: dal 2012 il principale azionista è il fondo orientale Weichai, che rilanciò l’azienda e controlla tuttora il 39%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piero Ferrari scende dai super yacht Ferretti: “Ma è solo una scelta finanziaria”

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