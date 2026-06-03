Il direttore sportivo ha annunciato che l’allenatore sarà il primo a lasciare la squadra, seguito dalla riduzione della rosa. La decisione riguarda i giocatori da trasferire e quelli da confermare. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui numeri. La procedura dovrebbe essere avviata subito dopo l’addio dell’allenatore. L’obiettivo è ristrutturare la squadra, ma ancora non ci sono date ufficiali o indicazioni sui prossimi passi.

Prima l’allenatore, quindi la riduzione della rosa. Questo dovrebbe essere l’ordine con cui il direttore sportivo Leonardo Gabbanini opererà. Dal momento dell’annuncio del suo arrivo, avvenuto lo scorso 21 aprile, ha rilasciato delle dichiarazioni solamente in due occasioni, la prima in una intervista realizzata ai canali ufficiali del club, quindi ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Parma. Nella prima citata, c’è una frase simbolo: "Il direttore sportivo esiste solo in Italia, l’head of recruitment porta avanti la lista che l’allenatore o il proprietario vuole. Sta nel mezzo". Questa potrebbe essere la sintesi del lavoro del dirigente, esplicitando così come il mercato sarà sviluppato considerando anche le richieste del tecnico, facendole così combaciare il più possibile con la strategia societaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una rosa da sfoltire e aggiustare. I possibili partenti e i punti fermi

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