Ultimissime Inter LIVE | Bastoni apre totalmente al Barcellona Thuram si unisce ai possibili partenti

Nella giornata si sono susseguite diverse novità riguardanti il mercato dell'Inter. Il difensore ha espresso apertura verso l'interesse di un club spagnolo, mentre un altro giocatore è stato inserito tra i potenziali partenti. Le notizie aggiornano le indiscrezioni sulle trattative in corso e sui possibili movimenti della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 MARZO. Thuram, futuro in bilico: l’Inter fissa il prezzo e si gode Pio Esposito. Il piano per giugno Thuram è considerato sacrificabile dall’Inter in estate: serve un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Pio Esposito in rampa di lancio Calciomercato Inter, piovono conferme su Sommer: può restare in nerazzurro con un altro ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Bastoni apre totalmente al Barcellona, Thuram si unisce ai possibili partenti Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Bastoni apre totalmente al Barcellona, conferme sulla possibile permanenza di Sommer come vicedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter, Bastoni apre totalmente al Barcellona: dialoghi in corso tra le parti. E i nerazzurri…di Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto: Alessandro Bastoni ha aperto totalmente al Barcellona... Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Inter Temi più discussi: Inter, Lautaro e Bastoni saltano la Fiorentina per infortunio. Le ultime news; Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Inter, difficile il recupero di Bastoni per la Fiorentina: le ultime; Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…. Inter, Bastoni e il Barcellona: cosa c’è di vero e quanto costa il difensoreAlessandro Bastoni in Blaugrana, tra voci e realtà. Il difensore italiano 26enne apre all’ascolto, ma l’Inter resiste e fissa il prezzo minimo a 70 milioni senza contropartite chieste al Barcellona. sport.virgilio.it Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com