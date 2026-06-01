Lo sappiamo, il nuovo tecnico del Pisa (attesa a metà settimana la tanto attesa svolta) si ritroverà, almeno al momento del ritrovo, una vera e propria rosa extra-large. Sempre che il direttore sportivo Gabbanini, che prosegue nel proprio lavoro in gran segreto, non si stia già adoperando per smaltire la rosa. Oramai appurate le partenze di alcuni giocatori (Marin, Albiol, Cuadrado, Lorran, Iling-Junior, Stengs), è attesa la decisione circa il riscatto, ed eventuale contro riscatto di Akinsanmiro. Sono invece tanti, oltre venti, i giocatori che rientrano in nerazzurro dopo i prestiti. Tra loro c’è chi lo farà per restare, come Esteves il quale, nonostante la retrocessione con il Bari, ha riacquisito il minutaggio perduto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa, una rosa enorme. Prima missione: sfoltire

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Gillo Pontecorvo (1919-2006) Regista. La Battaglia di Algeri. Queimada. Leone doro. Tomba al Verano

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