Una Porsche e due camion | Salvador Sanchez il killer silenzioso morto troppo presto

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale ha causato la morte di Salvador Sanchez, ex pugile messicano e campione già in giovane età. Secondo quanto riferito, l’incidente ha coinvolto una Porsche e due camion. Sanchez, noto per aver raggiunto il titolo mondiale nel pugilato, è deceduto in circostanze che non sono state ancora chiarite completamente. La sua morte ha suscitato commozione tra gli appassionati di boxe e non solo.

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Chiedersi dove possa arrivare un uomo non ha alcun senso, perché nessuno di noi sa dove vada a finire la strada. O, meglio, dove si interrompa. Nemmeno la gloria, con tutto il suo fulgore, può rivaleggiare col lusso dato dal tempo a disposizione. E il talento bussa invano alla porta del destino chiusa dall'interno. Bruciare le tappe: si dice così quando per l'anagrafe sei appena un ragazzo ma per il mondo sei già diventato qualcosa o qualcuno di speciale; Salvador Sánchez aggiungeva alla precocità dei suoi successi l'ombra di un presentimento: quella specie di brivido che lo percorreva seminando dentro di lui il dubbio che tutto ciò che era già riuscito a mostrare di sé fosse tutto in assoluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Una Porsche e due camion: Salvador Sanchez, il killer silenzioso morto troppo presto
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