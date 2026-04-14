Il 14 aprile 2026, la malattia di Chagas è al centro dell’attenzione globale. Questa condizione infettiva, causata dal protozoo Trypanosoma cruzi, colpisce milioni di persone in diverse regioni. La malattia si trasmette principalmente attraverso insetti vettori e può avere effetti a lungo termine sull’organismo. La sua diffusione rappresenta un problema sanitario, anche se spesso rimane poco nota al grande pubblico.

Oggi, 14 aprile 2026, la comunità internazionale concentra l'attenzione sulla malattia di Chagas, una patologia infettiva causata dal protozoo Trypanosoma cruzi. La ricorrenza odierna mette in luce una sfida sanitaria globale che interessa circa 6-7 milioni di persone e provoca mediamente 10.000 decessi ogni anno, con un impatto particolarmente severo nelle zone del Centro e del Sud America. La dinamica del contagio e il pericolo dell'assenza di sintomi Il meccanismo di trasmissione della tripan .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chagas: il killer silenzioso che colpisce milioni di persone

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E Francisco Chagas Eloi vi saluta dalle Cascate dell'Iguazú - facebook.com facebook