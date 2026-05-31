Il sale, considerato un elemento comune in cucina, è stato collegato a un numero elevato di decessi globali. Si stima che un decesso su cinque sia causato dal consumo eccessivo di sale. Molte persone continuano ad aggiungerlo ai pasti senza assaggiarne prima il sapore, mantenendo questa abitudine anche se il suo consumo può essere dannoso per la salute.

Uccide più del fumo, un decesso su cinque a livello globale è attribuito al suo consumo eccessivo, anche se per molte persone a tavola è tuttora un gesto automatico quello di aggiungere il sale sull'alimento pronto nel piatto ancora prima di averlo assaggiato. L'eccesso di sodio (NaCl) nella dieta è a tutt'oggi indicato come il principale "killer alimentare" che causa nel mondo 11 milioni di morti all'anno dovute principalmente a malattie cardiovascolari e ictus cerebrali, contro i 7 milioni di decessi causati dal consumo di tabacco, e sempre più spesso il sale più pericoloso non è quello che si aggiunge a tavola, bensì quello nascosto nei prodotti alimentari processati, nel pane e nei pasti pronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sale, un killer silenzioso

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No Salt Diet: The Silent Killer Inside Your Body (3D Anatomy)

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