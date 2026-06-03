A Gaggio Montano è stata intitolata una piazza a Suor Pia, grazie a un’idea promossa dai giovani del paese. La decisione è stata ufficializzata e l’inaugurazione si è svolta di recente. L’intitolazione riconosce il contributo della suora alla comunità locale, senza indicare altri dettagli sulla cerimonia o i passaggi amministrativi. La piazza rappresenta ora un punto di riferimento per il paese, dedicato a una figura storica di rilievo.

Finalmente Gaggio Montano ha un angolo di paese intitolato a una donna che ha fatto tantissimo per la comunità. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante l’ex Cottolengo (nella foto), oggi centro convegni, a Suor Pia, al secolo Bambina Angela Borghi, una personalità che ha segnato la storia locale. All’evento hanno partecipato il sindaco Giuseppe Pucci, l’assessore Andrea Baldini, Alessia Fullone ed Eva Mancini, rispettivamente sindaca e vicesindaca dei ragazzi del 2024. Sì, perché l’iniziativa di dedicare a lei uno spazio pubblico non è nata dall’amministrazione, ma dal basso: è stato il Consiglio Comunale dei Ragazzi, due anni fa, a proporre con determinazione di onorare una figura femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una piazza per Suor Pia, l’idea partita dai giovani

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