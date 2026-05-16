Dis Connect al Suor Orsola | giovani social e AI al centro del confronto
Un evento si è svolto presso l'istituto Suor Orsola, dove il professor Francesco Virnicchi ha guidato un confronto promosso dal format di Danilo Zanghi. La discussione si è concentrata sul ruolo dei giovani nel mondo digitale, affrontando temi legati ai social media e all’intelligenza artificiale. Durante l’iniziativa, sono stati analizzati aspetti legati all’utilizzo delle tecnologie da parte degli studenti e alle sfide che ne derivano. L’incontro ha coinvolto studenti e docenti in un approfondimento su questi argomenti attuali.
Tra i corridoi carichi di memoria culturale e le antiche architetture affacciate sul golfo di Napoli, l’Università Suor Orsola Benincasa ha accolto nelle sue aule un’esperienza lontana dai rituali dei tradizionali appuntamenti accademici. Nessuna conferenza celebrativa, nessun linguaggio burocratico o distante dalla realtà quotidiana degli studenti. Stavolta il progetto “Dis Connect” è entrato direttamente nel cuore della formazione universitaria trasformandosi in un confronto vivo, urgente, quasi necessario, con una generazione cresciuta dentro gli schermi e dentro gli algoritmi. A dare vita all’ incontro è stato Danilo Zanghi, esperto di... 🔗 Leggi su 2anews.it
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