Dis Connect al Suor Orsola | giovani social e AI al centro del confronto

Un evento si è svolto presso l'istituto Suor Orsola, dove il professor Francesco Virnicchi ha guidato un confronto promosso dal format di Danilo Zanghi. La discussione si è concentrata sul ruolo dei giovani nel mondo digitale, affrontando temi legati ai social media e all’intelligenza artificiale. Durante l’iniziativa, sono stati analizzati aspetti legati all’utilizzo delle tecnologie da parte degli studenti e alle sfide che ne derivano. L’incontro ha coinvolto studenti e docenti in un approfondimento su questi argomenti attuali.

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