Nella notte, nel Golfo Persico, sono stati registrati diversi attacchi che si sono protratti per ore. Le esplosioni hanno coinvolto navi e infrastrutture marittime, causando danni e interruzioni nelle rotte commerciali. Le autorità locali hanno confermato l'uso di missili e droni, senza segnalare vittime o feriti. La situazione rimane tesa, con le forze militari in allerta. Nessuna rivendicazione ufficiale è stata ancora comunicata.

Sono stati tra i più intensi dall'inizio del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre i negoziati continuano a non andare da nessuna parte Gli Stati Uniti e l’Iran hanno ripreso ad attaccarsi a vicenda, in una delle notti più violente dall’inizio del cessate il fuoco, lo scorso 13 aprile. Gli attacchi sono iniziati quando gli Stati Uniti hanno bombardato una petroliera registrata in Botswana diretta verso un porto iraniano sull’isola di Kharg. Il comando interforze in Medio Oriente degli Stati Uniti (CENTCOM) ha detto che la nave non aveva rispettato il blocco statunitense sui porti iraniani e che il suo equipaggio aveva ignorato le richieste statunitensi di tornare indietro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una notte di attacchi nel Golfo Persico

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Iran: Attacchi Notturni nel Golfo Persico, Tregua Esiste

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