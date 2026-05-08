Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le navi della marina americana sono state colpite da attacchi missilistici provenienti dall’Iran nel Golfo Persico, mentre le autorità iraniane negano ogni coinvolgimento. I destroyer coinvolti sono stati sottoposti a una serie di attacchi, ma non risultano danni significativi. La vicenda ha suscitato tensioni tra i due paesi, con versioni contrastanti sulle circostanze degli incidenti.

? Punti chiave Chi ha ragione tra la versione di Trump e quella iraniana?. Come hanno fatto i destroyer a evitare danni dai missili nemici?. Perché il Pentagono non ha ancora confermato i dettagli dello scontro?. Quali rischi corre il commercio energetico dopo questi attacchi asimmetrici?.? In Breve Teheran sostiene aver colpito i tre cacciatorpediniere americani nello Stretto di Hormuz.. Trump minaccia azioni militari più violente se l'Iran non firma l'accordo.. Il Pentagono non ha ancora confermato i danni alle imbarcazioni iraniane.. L'incidente coinvolge tre unità navali statunitensi in un punto vitale per l'energia.. Tre cacciatorpediniere americani di alto livello hanno affrontato attacchi nemici fuori dallo Stretto di Hormuz, mentre Donald Trump riferisce che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane attualmente in vigore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo Persico: Trump parla di attacchi iraniani ai destroyer USA

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

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