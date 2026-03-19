Gli attacchi agli impianti di gas naturale nel golfo Persico

Nel Golfo Persico si sono registrati attacchi agli impianti di gas naturale. Israele ha bombardato una zona legata all'Iran, che ha risposto con attacchi contro obiettivi israeliani nella regione. La tensione tra i due paesi si è intensificata in seguito a queste azioni, coinvolgendo anche altri attori del settore e causando preoccupazioni sulla stabilità energetica nella zona.

Collegati al giacimento più grande del mondo: Israele ha bombardato la parte dell'Iran, e l'Iran quella del Qatar, con conseguenze potenzialmente enormi Mercoledì Israele ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, un importante sito offshore (cioè in mare) per l’estrazione e la lavorazione del gas naturale. Poco dopo l’Iran ha colpito il complesso industriale di Ras Laffan, in Qatar, come ritorsione. La guerra in Medio Oriente, al suo diciannovesimo giorno, è entrata di fatto in una nuova fase che potrebbe avere grosse conseguenze sul mercato globale dell’energia, oltre a quelle già determinate dal blocco dello stretto di Hormuz che ha quasi azzerato le esportazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Gli attacchi agli impianti di gas naturale nel golfo Persico Articoli correlati Dal gas agli hotel, gli attacchi nel Golfo e la strategia del caos (voluta da Khamenei)Colpiscono Doha, poi Abu Dhabi, Tel Aviv, Manama, Ras Tanura, Dubai, Amman, e arrivano fino a Cipro. Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani”Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Iran War Strains US Alliances In Gulf As Energy And Security Crisis Deepens Contenuti e approfondimenti su Gli attacchi agli impianti di gas... Temi più discussi: Lo scontro si alza di livello: attacchi incrociati agli impianti di gas; Trump sente Putin: un'ora di colloquio. La Nato intercetta un missile sulla Turchia; GUERRA. Gli impianti di desalinizzazione del Golfo nel mirino; In una delle regioni più aride del mondo la nuova linea del fronte è l’acqua. Lo scontro si alza di livello: attacchi incrociati agli impianti di gasAl 19esimo giorno di guerra, raid di Israele sulle infrastrutture energetiche di Teheran, che a sua volta danneggia un polo di esportazione di gas del ... avvenire.it Iran news oggi, raffinerie sotto attacco. Pasdaran pronti a rappresaglie su impianti del Golfo: vola il petrolio. Aviazione israeliana colpisce 5 navi in un porto iraniano sul ...Bomba a grappolo su Tel Aviv, due morti. Missili su Beirut, 12 morti, L’esercito iraniano: Vendichiamo Larijani. Razzi Usa su Hormuz, oltre 3mila navi intrappolate. Ministro dell’intelligence di Teh ... quotidiano.net GRUPPO LETTURA in occasione della giornata mondiale della poesia Venerdì 20 marzo dalle ore 20,30 la Biblioteca di Persico Dosimo propone un incontro per leggere e commentare poesie insieme - facebook.com facebook È stato bombardato un enorme giacimento di gas naturale nel golfo Persico x.com