Le storie di Awed Dose e Dadda Al teatro Nuovo ’Esperienze DM’

Al Teatro Nuovo di Ferrara si tiene la terza stagione di ‘Esperienze D.M.’, con la presenza di Awed, Dose e Dadda. L’appuntamento è previsto per domani alle 21. La manifestazione vede la partecipazione di questi artisti, che sono protagonisti di uno spettacolo in programma questa sera. La rassegna continua a richiamare un pubblico numeroso, confermando il successo ottenuto nelle precedenti edizioni.

Continua il folgorante successo di ‘Esperienze D.M’ che arriva a Ferrara nella sua terza stagione. Domanì alle 21 al Teatro Nuovo tornano Awed, Dose e Dadda. Awed, tornate e Ferrara per la terza volta, vi sentite un po’ a casa ormai? "Sì, in uno dei teatri più belli e in piena Ztl, l’unico dove gli artisti devono arrivare a piedi per entrare. Sapere poi che è un teatro privato è una cosa bella perché, quando c’è la possibilità di portare così tanti giovani a teatro e organizzare eventi del genere, è una vittoria per tutti: per gli artisti che si esibiscono ma anche per i proprietari del teatro, che hanno la possibilità di far conoscere il mondo dello spettacolo a più persone".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le storie di Awed, Dose e Dadda. Al teatro Nuovo ’Esperienze D.M.’

30 GIORNI DI PURA FOLLIA! - Esperienze D.M. A TEATRO con Riccardo Dose e Dadda

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