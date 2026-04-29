L' antiquario teatro d’improvvisazione tra oggetti e storie al Duse di Cortemaggiore

Al teatro Duse di Cortemaggiore è in scena “L'antiquario”, uno spettacolo di teatro d’improvvisazione della compagnia Ribalta - Oltre la scena. Lo spettacolo si basa sull’interazione tra attori, pubblico e oggetti che portano con sé storie e ricordi. La rappresentazione si sviluppa attraverso improvvisazioni che coinvolgono gli spettatori e i loro oggetti, creando un intreccio tra narrazione e memoria personale.

“L'antiquario” è uno spettacolo di teatro d’improvvisazione della compagnia Ribalta - Oltre la scena, che nasce dall’incontro diretto con il pubblico e con gli oggetti carichi di memoria che ciascuno porta con sé. In scena gli attori trasformano oggetti provenienti da case private, soffitte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Teatro Duse a maggio: tra drammi sociali, musical e Cesare Cremonini? Cosa sapere Il Teatro Duse di Bologna presenta il palinsesto di maggio 2026 con vari artisti. “I corpi di Elizabeth” di Ella Hickson al Teatro Eleonora DuseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Che cos’è...