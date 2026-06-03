' Una luce su Cuba' | incontro con Ruggero Manzotti alla libreria Chourmo
Durante una missione umanitaria, un convoglio internazionale ha consegnato farmaci, cibo e pannelli solari a Cuba. Ruggero Manzotti, protagonista dell’esperienza, ha raccontato l’operazione durante un incontro in libreria. La carovana ha raggiunto le comunità più colpite, distribuendo aiuti essenziali. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato alle attività svolte sul campo.
Questo incontro nasce da un’esperienza diretta sul campo di Ruggero Manzotti durante la missione umanitaria dell’European Convoy “Nuestra América”, una carovana internazionale che ha raggiunto Cuba portando farmaci, generi alimentari e pannelli solari destinati alle comunità più colpite dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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