' Una luce su Cuba' | incontro con Ruggero Manzotti alla libreria Chourmo

Notizia in breve

Durante una missione umanitaria, un convoglio internazionale ha consegnato farmaci, cibo e pannelli solari a Cuba. Ruggero Manzotti, protagonista dell’esperienza, ha raccontato l’operazione durante un incontro in libreria. La carovana ha raggiunto le comunità più colpite, distribuendo aiuti essenziali. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato alle attività svolte sul campo.