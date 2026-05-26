Incontro con gli artisti alla Libreria aTodomodo una serata dedicata alla creatività e alla condivisione
Sabato 30 maggio alle 21, la libreria aTodomodo ospiterà un evento intitolato “Incontro con gli artisti”. La serata sarà dedicata alla condivisione di esperienze e alla contaminazione tra diverse forme di espressione artistica. L’appuntamento fa parte di un format culturale che si svolge regolarmente presso la stessa libreria, coinvolgendo artisti di vari settori per confrontarsi e condividere il proprio lavoro con il pubblico. L’evento è aperto a tutti gli interessati.
Sabato 30 maggio alle ore 21.00 la Libreria aTodomodo ospiterà un nuovo appuntamento di “INCONTRO con gli ARTISTI”, il format culturale che mette al centro la contaminazione tra arti, linguaggi ed esperienze creative.Nel suggestivo spazio della libreria romana si alterneranno sul palco cantautori. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Giornata Mondiale per l'Autismo, alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', una serata dedicata alla consapevolezza e alla condivisioneGiovedì 26 marzo si svolgerà presso la Città del Cinema una serata dedicata alla Giornata Mondiale per l'Autismo.
Incontro con padre Kizito Seesana: una serata dedicata all’accoglienza e alla speranzaMercoledì 13 maggio 2026 alle 19:30 si terrà presso le Officine Ipogee a Mesagne un evento dedicato all’accoglienza e alla speranza, con la...
Temi più discussi: Terzo incontro-spettacolo con Rita Charbonnier; Cultura, Genova celebra i Premi Ubu: a Palazzo Tursi l’incontro pubblico con i vincitori, Pietro Giannini e Teatro Akropolis; Digital Arts. Comunità nel digitale; Arte, dialogo e laboratorio: entrare nei processi creativi tra artisti e pubblico.
+ Incontro con gli artisti e Presentazione del progetto Heaven + Earth, attualmente in corso al Museo Civico di Castelbuono, con interventi di (Università di Bo facebook
A #Ceccano una mostra sul percorso scultoreo sacro di #DeNardis e #Lio Dalla #sacralità di Dio alla sacralità dell’uomo: incontro con gli #artisti il 23 nella città del #Frusinate. Esposte #sculture lignee sacre x.com
One art, please!: Oggi a Lugano arte contemporanea, brunch esclusivo e incontro con gli artistiUn incontro tra arte contemporanea, convivialità e ricerca estetica nel cuore di Lugano. Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 12, la Primo Marella Gallery ospiterà One art, please!, evento ... ticinolive.ch
Cosa c'è con le persone che vergognano gli sviluppatori indie per la programmazione AI? reddit
Sergio Mattarella riceve gli artisti SIAE: tra loro anche Anna, Madame e Angelina MangoPer la prima volta in quasi 150 anni di storia, la SIAE è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro dal forte valore simbolico, che ... billboard.it