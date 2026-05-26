Incontro con gli artisti alla Libreria aTodomodo una serata dedicata alla creatività e alla condivisione

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 21, la libreria aTodomodo ospiterà un evento intitolato “Incontro con gli artisti”. La serata sarà dedicata alla condivisione di esperienze e alla contaminazione tra diverse forme di espressione artistica. L’appuntamento fa parte di un format culturale che si svolge regolarmente presso la stessa libreria, coinvolgendo artisti di vari settori per confrontarsi e condividere il proprio lavoro con il pubblico. L’evento è aperto a tutti gli interessati.