Una giornata particolare | su La7 Aldo Cazzullo conduce il secondo speciale Faccetta Nera

La storia non è fatta soltanto di date e battaglie, ma anche di pagine controverse e nodi irrisolti, ancora attuali. Una prospettiva sulla quale è costruito il nuovo appuntamento con "Una giornata particolare", il programma di approfondimento storico di Aldo Cazzullo che torna questa sera su La7. 🔗 Leggi su Today.it

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Una giornata particolare La7 di Aldo Cazzullo

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