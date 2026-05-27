Novant’anni fa, Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui colli di Roma. In occasione di questa ricorrenza, uno speciale di Faccetta Nera presenta un resoconto di un giornalista in Africa, con approfondimenti su eventi e personaggi collegati a quel periodo. La narrazione si concentra su fatti storici e sulla presenza italiana nel continente africano, senza commenti o valutazioni. La copertura si concentra su elementi documentali e testimonianze dirette, senza interpretazioni soggettive.

Novant’anni fa, proprio in questi giorni, Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui colli fatali di Roma. Fu il culmine del consenso al regime, ma anche l’ inizio di una tragedia e di un crimine storico. A quasi un secolo da quella ‘impresa’ che costò migliaia di vite italiane e africane, Aldo Cazzullo su La7 analizza luci e ombre di una delle pagine più cupe e rimosse della storia italiana. Anticipazioni e ospiti del 27 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 27 maggio, in prima serata va in onda Faccetta Nera – Gli Italiani in Africa, il primo dei due speciali di Una Giornata Particolare dedicati al colonialismo italiano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo in Africa per gli speciali Faccetta Nera

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