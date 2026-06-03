Torna stasera su La7 l'appuntamento con Una Giornata Particolare, il format culturale guidato da Aldo Cazzullo che analizza i grandi bivi della nostra storia. La seconda e conclusiva parte del viaggio all'interno del colonialismo fascista arriva sui in tv stasera, mercoledì 3 giugno, forte dello buon successo d'ascolto del precedente episodio: la puntata del 27 maggio ha tenuto davanti allo schermo 1.189.000 spettatori, con uno share del 7.9%. In questo secondo capitolo della serie intitolata Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero, Cazzullo continuerà ad esplorare il tramonto delle ambizioni africane del regime attraverso un reportage sul campo in Eritrea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 3 giugno

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