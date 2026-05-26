Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7 | le anticipazioni del 27 maggio
Nuovo appuntamento con Una Giornata Particolare, il programma di Aldo Cazzullo che ogni settimana racconta i momenti più importanti della storia italiana. Quella di mercoledì 27 maggio sarà la prima di due puntate dedicate alla guerra d’Etiopia e al colonialismo italiano. Lo speciale, intitolato Faccetta nera - Gli Italiani in Africa, segue un viaggio tra Eritrea ed Etiopia sulle tracce di Indro Montanelli, attraverso i luoghi simbolo della presenza italiana in Africa. La prima puntata prende avvio dal maggio del 1936, quando Benito Mussolini annuncia dal balcone di Palazzo Venezia la nascita dell’impero italiano dopo la conquista di Addis Abeba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Mercoledì in prima serata su La7 Faccetta nera, primo speciale di Una giornata particolare che racconta il colonialismo fascista facebook
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