Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7 | le anticipazioni del 29 aprile

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i successi delle ultime edizioni, Una Giornata Particolare torna stasera, mercoledì 29 aprile, su La7 con un appuntamento dal profondo valore emotivo. A poco più di un mese dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 marzo, Aldo Cazzullo dedica una puntata speciale alla memoria di Gino Paoli, una delle voci più iconiche e graffianti della musica d'autore. Non si tratta solo di una celebrazione artistica, ma di un viaggio attraverso novant'anni di storia italiana, filtrati dagli occhi e dai ricordi di un uomo che ha saputo trasformare i sentimenti in memoria collettiva. Il cuore della serata è rappresentato dall’ultima intervista a Gino Paoli, un documento straordinario e intimo realizzato da Cazzullo poco prima dell'addio del cantautore genovese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

una giornata particolare con aldo cazzullo su la7 le anticipazioni del 29 aprile
© Gazzetta.it - Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 29 aprile

Notizie correlate

Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 4 marzoDopo la conclusione della quarta stagione lo scorso gennaio, Una Giornata Particolare torna stasera, mercoledì 4 marzo, su La7 con un appuntamento...

Leggi anche: Aldo Cazzullo a Urbino per 'Una giornata particolare': “Dedicata a Raffaello, il suo più illustre figlio”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Una giornata particolare - Giugno 1944 Arrivano gli Americani; Bassano, ponte chiuso per le riprese di Una giornata particolare, con Aldo Cazzullo; Gino Paoli, l’ultima intervista in una puntata speciale di Una giornata particolare; Una giornata particolare con Gino Paoli: l'anticipazione di Aldo Cazzullo a Tagadà.

una giornata particolare una giornata particolare conGino Paoli, l’ultima intervista in una puntata speciale di Una giornata particolareStasera alle 21 e 15 su La7 Aldo Cazzullo racconta la vita e l’opera del cantautore genovese. Dalle confessioni di Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli ai ... repubblica.it

una giornata particolare una giornata particolare con'Una giornata particolare' su La7: una puntata per celebrare Gino PaoliMercoledì 29 aprile, alle 21:15 su La7, il programma condotto da Aldo Cazzullo sarà dedicato a Paoli a un mese dalla sua morte ... it.blastingnews.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.