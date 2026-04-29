Dopo i successi delle ultime edizioni, Una Giornata Particolare torna stasera, mercoledì 29 aprile, su La7 con un appuntamento dal profondo valore emotivo. A poco più di un mese dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 marzo, Aldo Cazzullo dedica una puntata speciale alla memoria di Gino Paoli, una delle voci più iconiche e graffianti della musica d'autore. Non si tratta solo di una celebrazione artistica, ma di un viaggio attraverso novant'anni di storia italiana, filtrati dagli occhi e dai ricordi di un uomo che ha saputo trasformare i sentimenti in memoria collettiva. Il cuore della serata è rappresentato dall’ultima intervista a Gino Paoli, un documento straordinario e intimo realizzato da Cazzullo poco prima dell'addio del cantautore genovese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 29 aprile

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