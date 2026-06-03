Dopo il record d’ascolti della scorsa puntata, Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 3 giugno, con il secondo speciale di Una Giornata Particolare dal titolo Faccetta Nera, in onda sempre in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 3 giugno 2026. La nuova puntata, sottotitolata Conquista e caduta dell’Impero, è dedicata al colonialismo fascista, partendo dal racconto della battaglia dell’Amba Aradam, uno degli episodi più sanguinosi della guerra d’Etiopia: il momento in cui l’avanzata italiana mostra definitivamente il suo volto più feroce con l’uso di gas tossici su vasta scala, segnando un punto di non ritorno nella crudeltà bellica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare, Cazzullo in Africa per la seconda parte di Faccetta Nera

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Il Disastro del Vajont. Una Giornata Particolare la7 - puntata 14 gennaio 2026

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Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo in Africa per gli speciali Faccetta NeraNovant’anni fa, Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui colli di Roma.

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Temi più discussi: Una giornata particolare; Boom di ascolti per Una giornata particolare di Aldo Cazzullo: la prima puntata dello speciale sul colonialismo italiano è la più vista di sempre; Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 27 maggio; UNA GIORNATA PARTICOLARE: SU LA7 IN PRIMA SERATA IL SECONDO SPECIALE FACCETTA NERA.

Una Giornata Particolare: stasera dalle 21.15 lo speciale di Aldo Cazzullo Faccetta Nera. #UGP x.com

Secondo (e ultimo) appuntamento con Faccetta nera, per non dimenticare la storia del colonialismo fascista, sulle orme del giornalista Indro MontanelliProsegue stasera su La7 Una Giornata Particolare, il programma di Aldo Cazzullo. Leggi le anticipazioni sulla puntata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. gazzetta.it

Una Giornata Particolare: stasera su La7 lo speciale di Aldo Cazzullo Faccetta Nera sul colonialismo fascistaStasera in tv torna Aldo Cazzullo con lo speciale di Una Giornata Particolare 'Faccetta Nera'. Tra gli ospiti Guadagnino, Scego e Travaglio. la7.it