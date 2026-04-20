A Milano si parla di circa 150.000 giovani in Lombardia che non seguono percorsi di studio né sono impegnati in un’attività lavorativa. Si tratta di un numero che preoccupa le autorità locali, che hanno avviato un progetto per cercare di coinvolgere questi ragazzi. L’obiettivo è attivare risorse e competenze che possano favorire il loro reinserimento nel mondo della formazione o del lavoro.

Milano, 20 aprile 2026 – Non studiano e non lavorano: sono circa 150mila i “Neet” lombardi. Con questo termine (dall’inglese “Not in Education, Employment or Training”) si indicano appunto i giovani (per convezione l’età in considerazione va dai 15 ai 29 anni) non più inseriti in un percorso scolasticoformativo, ma neppure impegnati in un’attività lavorativa. Per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e il disagio giovanile Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno presentato oggi il progetto “Sezione Rondine. La scuola a dispersione zero". Nuove opportunità per i giovani "Dietro ogni ragazzo c’è un talento...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia 150mila Neet, un progetto per i giovani che non studiano e non lavorano: “Dietro ogni ragazzo c’è un talento da riattivare”

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