Negli anni Sessanta, i Beatles hanno generato una vera e propria ondata di entusiasmo tra i giovani, dando vita a quella che viene chiamata beatlemania. La loro musica e i loro comportamenti hanno influenzato la cultura di un'intera generazione, creando un movimento che ha superato i confini della semplice passione musicale. La frenesia collettiva si manifestava in concerti affollati e nella diffusione capillare dei loro dischi, diventando simbolo di un’epoca di cambiamenti sociali.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la grammatica emotiva di un'intera generazione?. Cosa ha scatenato la frenesia collettiva tra i giovani degli anni sessanta?. Perché la musica dei Beatles ha influenzato i consumi globali?. Chi è l'esperto che analizzerà il legame tra rock e società?.? In Breve Conferenza mercoledì 6 maggio ore 18:30 presso Palazzo Ducale a Genova.. Evento trasmesso in diretta streaming sulla pagina Youtube degli Amici dell'Accademia Ligustica.. Relatore Ferdinando Fasce esperto di storia contemporanea con premi internazionali come CLR James.. Ciclo di incontri inserito in un programma culturale con esposizioni al MUCE fino giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beatlemania: il potere dei Beatles che cambiò una generazione

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