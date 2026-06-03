Una firma non ti costa nulla ma è con quella firma che tu potrai cambiare il futuro di tanti bambini e adolescenti ammalati di cancro

Ogni anno, compilando la dichiarazione dei redditi, siamo tutti chiamati a scegliere a chi destinare una quota dell’IRPEF. Il 5x1000 non è una donazione aggiuntiva e non comporta alcun costo: è una quota delle tasse che può essere utilizzata per sostenere ricerca scientifica, volontariato e attività socialmente utili, invece di rimanere allo Stato. È molto più di una semplice firma: uno strumento concreto di partecipazione civile, un modo per contribuire a costruire una società più giusta e un’opportunità per decidere come destinare parte delle proprie tasse. Tra le realtà che ogni giorno trasformano quella firma in cura concreta c’è Ageop... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Una firma per il futuro dei bambini con Neuroblastoma - 5x1000

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