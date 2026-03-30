Calhanoglu firma una maglia del Galatasaray ma quando vede quella del Besiktas

Durante il ritiro della nazionale, il calciatore turco ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi, fermandosi per scattare selfie e firmare autografi. Nel frattempo, si è fatto notare il suo gesto di firmare una maglia del Galatasaray, anche se la sua attenzione si è rivolta verso quella del Besiktas, suscitando qualche curiosità tra i presenti.