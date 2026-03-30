Calhanoglu firma una maglia del Galatasaray ma quando vede quella del Besiktas
Durante il ritiro della nazionale, il calciatore turco ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi, fermandosi per scattare selfie e firmare autografi. Nel frattempo, si è fatto notare il suo gesto di firmare una maglia del Galatasaray, anche se la sua attenzione si è rivolta verso quella del Besiktas, suscitando qualche curiosità tra i presenti.
Hakan Calhanoglu si prende l’abbraccio dei tifosi turchi durante il ritiro della nazionale, fermandosi a lungo per selfie e autografi all’esterno del campo d'allenamento. Il centrocampista dell’Inter firma senza problemi maglie della Turchia, nerazzurre e perfino del Galatasaray, club al quale continua a essere accostato con insistenza. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto il finale del video: quando un tifoso gli porge una maglia del Besiktas, storica rivale del Gala, il numero 20 nerazzurro la allontana. (X@winnergsaray). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Calhanoglu, il vice presidente del Galatasaray ammette: «A gennaio abbiamo fatto un nuovo tentativo ma l’Inter ha detto no. In futuro…»
Rinnovo Calhanoglu, l’Inter riflette sul futuro del centrocampista: le difficoltà fisiche e il richiamo del Galatasaray. Il puntodi Redazione Inter News 24Rinnovo Calhanoglu, l’Inter riflette sul futuro del centrocampista turco: tra infortuni e il richiamo da Istanbul Hakan...
L’offensiva del Galatasaray: tra l’assedio alla Juventus e il sogno Çalhano?luIl Galatasaray non intende più recitare il ruolo di semplice comparsa nel firmamento del calcio europeo, ma punta a consolidarsi come una...