Rossa come le poltrone del Piermarini il teatro alla Scala di Milano firma una bici ma costa quanto un' auto

Il teatro alla Scala di Milano ha presentato una bicicletta realizzata in collaborazione con un designer italiano. La bici combina elementi di stile e funzionalità, con un design che richiama il colore delle poltrone storiche del teatro. Il prezzo della bicicletta è pari a quello di un’automobile di fascia media. Questa collaborazione rappresenta un esempio di unione tra settore artistico e produzione industriale.

Una collaborazione fuori dagli schemi che ha dato alla luce un pezzo che unisce sport e design tutto Made in Italy. Il teatro alla Scala di Milano ha realizzato con il brand Colnago una bicicletta in edizione limitata. Si chiama ‘C72 La Scala’, disponibili solo 72 pezzi numerati, ed è stata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione: tutte le modifiche alla viabilità di Milano durante le OlimpiadiLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 devono ancora iniziare, almeno ufficialmente, ma l’impatto sulla viabilità cittadina comincerà a farsi sentire... visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della...