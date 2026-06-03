Una caccia al tesoro che dura tutta l'estate | in Lapponia si va alla ricerca del premio da 20mila euro
Una caccia al tesoro in Lapponia dura tutta l’estate, con un premio di 20.000 euro. L’evento si svolge tra paesaggi innevati e il sole di mezzogiorno che non tramonta. I partecipanti devono trovare un oggetto nascosto in diverse località della regione. La ricerca si svolge in un ambiente naturale e selvaggio, con istruzioni fornite tramite app. La partecipazione è aperta a chiunque voglia mettersi alla prova in un’esperienza unica.
Siete alla ricerca di un'esperienza anti-convenzionale da provare in estate? Dovete volare in Lapponia, dove viene organizzata una caccia al tesoro sullo sfondo del suggestivo sole di mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CACCIA AL TESORO CON LE UOVA DI PASQUA IN CASA!
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