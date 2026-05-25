Domani sera il jackpot del Superenalotto raggiunge i 169 milioni e 900 mila euro. La Lombardia si consola con le estrazioni di Lotto e 10eLotto. Nessun vincitore della sestina vincente nelle ultime estrazioni. La cifra in palio rappresenta il più alto premio in gioco in Italia. Le schedine sono in vendita in tutta la regione. La prossima estrazione è programmata per domani sera.

Milano, 25 maggio 2026 – Domani sera il jackpot per chi centrerà la sestina vincente del Superenalotto vale 169 milioni e 900mila euro. Attualmente è il più alto al mondo per giochi a premio e il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto. Una giocatrice in un bar di Roma, mentre compila una schedina del Superenalotto in attesa dell'estrazione di oggi 5 settembre 2010. ANSACLAUDIO PERI Una cifra stellare anche perché l’ultimo 6 è stato realizzato il 22 maggio del 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: un perfetto da 35,4 milioni. La tabaccaia di Desenzano. Non ha dubbi la titolare della tabaccheria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel 2025 è stato registrato l’ultimo “6” al SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, caccia al tesoro da 169milioni e 900mila euro. E la Lombardia si consola con Lotto e 10eLotto

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