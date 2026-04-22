Casalpusterlengo premio da 20mila euro al 10eLotto | festa alla ricevitoria di via Vittorio Emanuele

A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, un giocatore ha vinto 20.000 euro con un numero doppio oro 8 durante un'estrazione del 10eLotto. La vincita è stata segnalata dall'Agenzia Agimeg e ha portato entusiasmo presso la ricevitoria di via Vittorio Emanuele, dove si è festeggiato il risultato. La giocata fortunata si è verificata durante un'estrazione regolare del concorso.

Lodi, 22 aprile 2026 – La dea bendata ha baciato Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Un fortunato giocatore – riporta l’Agenzia Agimeg – ha vinto 20mila euro con un ‘8’ doppio numero oro in un’estrazione frequente, del concorso del 10eLotto. La giocata vincente da soli 3 euro è stata realizzata nella ricevitoria di via Vittorio Emanuele. Solo pochi giorni fa, giovedì 10 aprile, era stata premiata Seregno, in provincia di Monza e Brianza, dove è stata registrata una vincita da 140mila euro grazie a un ‘8’ doppio numero oro in un’estrazione frequente. La giocata vincente era stata realizzata nella ricevitoria di via Santa Valeria. https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, premio da 20mila euro al 10eLotto: festa alla ricevitoria di via Vittorio Emanuele Notizie correlate Leggi anche: 10eLotto, premio record nella ricevitoria brianzola: vinti 140mila euro Leggi anche: Casertano fa festa con il 10eLotto: vinti 20mila euro