Un weekend a tutta dolcezza a Rivara con il Festival del Gelato Italiano | gusti 13 inediti eventi e sorprese

Dal 4 al 7 giugno 2026, nel parco di Villa Ogliani a Rivara si svolge la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Sono presenti 13 gusti inediti, e l’evento include vari eventi e sorprese legate al mondo del gelato artigianale. La manifestazione unisce produzione locale, turismo e momenti di intrattenimento, attirando visitatori in cerca di dolcezza e novità.

Dal 4 al 7 giugno 2026, il parco di Villa Ogliani di Rivara ospita la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano, manifestazione che unisce eccellenza artigianale, promozione territoriale e turismo esperienziale. Il claim dell’edizione 2026 “Il territorio come ingrediente” sintetizza il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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