Nel cuore del Prenestino l’Impero del Gelato | gusti senza glutine e atmosfera familiare
Nel quartiere Prenestino, in via Roberto Malatesta, si trova la gelateria “Impero del gelato” aperta il 15 giugno 2015. La gestione è a conduzione familiare, con Damiano D'Angeli alla guida. La gelateria offre gusti senza glutine e un’atmosfera accogliente per le famiglie. La struttura occupa tre civici della via e si distingue per la sua proposta di prodotti specifici e per l’ambiente informale e familiare.
Tre civici in via Roberto Malatesta, nel cuore del quartiere Prenestino. Qui, il 15 giugno del 2015, apriva la gelateria “Impero del gelato”, un progetto completamente a conduzione familiare, che vede al timone Damiano D'Angeli.“Siamo aperti da oltre 10 anni e essere tra i finalisti del contest. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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