Durante le prove generali per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, alcuni cavalli sono scappati a causa dei botti esplosi durante le prove. Un vigile urbano è stato indagato per aver causato l’incidente. L’episodio si è verificato mentre si svolgevano le esercitazioni di routine, senza altre conseguenze note. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità.

Doveva essere una normale prova generale in vista della tradizionale parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali. Si è trasformata invece in una notte di paura, con decine di cavalli lanciati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo, militari e agenti feriti e un’inchiesta aperta per ricostruire quanto accaduto. L’ultimo dei 35 cavalli fuggiti durante la serata è stato recuperato soltanto all’alba di ieri nei pressi del santuario del Divino Amore, a quasi 14 chilometri dal punto da cui era partito il fuggi fuggi. Gli animali facevano parte dei reparti ippomontati dell’Esercito, dei Carabinieri e della Polizia impegnati nelle prove notturne della sfilata civile e militare organizzata per la Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cavalli in fuga dopo i botti alle prove del 2 Giugno: indagato un vigile urbano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cavalli in fuga alle prove del 2 giugno a Roma, verifiche su un vigile: quattro feriti e un animale abbattutoDurante le prove del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli sono fuggiti su via Cristoforo Colombo, causando quattro feriti tra militari e un agente di...

Cavalli dalle prove del 2 giugno in fuga sulla Colombo: imbizzarriti da fuochi, forse sparati da un vigile. Auto danneggiate e feritiNella notte, circa trenta cavalli sono scappati lungo via Cristoforo Colombo a Roma, spaventati da fuochi d’artificio che potrebbero essere stati...

Temi più discussi: Fuochi d'artificio alle prove del 2 giugno, 30 cavalli in fuga e 4 feriti; Cavalli in fuga dopo le prove della parata, notte di caos a Roma sud; Cavalli in fuga a Roma: identificati dalla Digos i responsabili dei fuochi artificiali; Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: indagine su fuochi d’artificio.

I cavalli fuggiti a Roma. Dopo l'incidente e i quattro i feriti, il comandante dei vigili annuncia provvedimenti intransigenti. Riferimento ai fuochi d'artificio che avrebbero spaventato gli animali, provocandone la fuga. #tg3 x.com

Cavalli della parata del 2 giugno in fuga, spaventati da botti. Quattro feriti di cui 2 graviAlcuni cavalli, impiegati nelle esercitazioni per la parata in occasione della Festa della Repubblica, si sono imbizzarriti dopo essere stati spaventati dall’esplosione di fuochi d’artificio nelle vic ... msn.com

Fuga dalla parata del 2 giugno, cavalli al galoppo a Roma: 4 feriti - GUARDA IL VIDEOCavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E' lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Tutto ... adnkronos.com