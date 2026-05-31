Un vigile urbano ha ammesso la responsabilità per la fuga dei cavalli durante le prove della Festa della Repubblica a Roma. Il Comandante dei vigili ha dichiarato che sarà inflessibile. L'incidente si è verificato mentre i cavalli erano in prova, causando preoccupazione tra i cittadini. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’episodio e adottare eventuali misure di sicurezza. Nessuna altra informazione sulla dinamica o sulle conseguenze dell’accaduto.

Sarebbe stato un vigile della Polizia Locale di Roma Capitale il responsabile della fuga dei cavalli nell’area delle Terme di Caracalla nel corso delle prove della parata della Festa della Repubblica. L’ammissione sarebbe arrivata nella notte tra il 29 e 30 maggio e sarebbe legata all’accensione di fuochi d’artificio e petardi sopra i recinti dove i purosangue attendevano le prove generali del 2 giugno. A quanto pare l’accensione sarebbe legata ad una tradizione di vigilia nata negli ultimi anni. Il comandante dei vigili promette provvedimenti: “Sarò inflessibile”. Cavalli in fuga a Roma, l'ammissione di un vigile Cosa è successo in via... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Per i cavalli scappati a Roma un vigile urbano ammette la responsabilità, il Comandante: "Sarò inflessibile"

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Cavalli delle prove del 2 giugno in fuga sulla Colombo: la prima ricostruzione

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Una domanda: Il responsabile dei Lancieri di Montebello, a cui appartengono i 30 cavalli che sono scappati ieri notte a Roma, causando uno stampede e ferendo 5 persone, si è già dimesso? Se non lo ha fatto, cosa attende il ministro Crosetto a licenziarlo? x.com

Roma, decine di cavalli della parata del 2 giugno fuggono e corrono per le strade reddit

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