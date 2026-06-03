Un ‘tunnel’ da record sui rischi del fumo | l’iniziativa a Bologna

A Bologna, durante la Giornata mondiale senza tabacco, è stato inaugurato un tunnel lungo 14 metri e alto 3, a forma di sigaretta, posizionato in piazza Minghetti. L’installazione ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un percorso visivo che evidenzia i rischi del fumo. La struttura è stata allestita nel fine settimana, in occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sui danni del tabacco.

Un imponente tunnel a forma di sigaretta, lungo 14 metri e alto 3, è apparso a piazza Minghetti a Bologna lo scorso weekend, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco celebrata il 31 maggio. All’interno il visitatore è stato guidato in un percorso multimediale informativo sui danni del fumo e sulle patologie correlate. Le morti causate dal fumo. In Italia, secondo i dati del ministero della Salute, il fumo di tabacco è responsabile di oltre 93mila decessi ogni anno: il 20,6% di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% tra le donne. A livello globale, invece, l’Organizzazione mondiale della sanità stima circa 8 milioni di morti l’anno collegate al tabacco, di cui oltre 1,6 milioni causate dall’esposizione al fumo passivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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