Bologna tunnel da 2,5 km contro le piene | il piano per il Ravone
A Bologna si stanno predisponendo interventi per prevenire le alluvioni nel quartiere Ravone, tra cui la costruzione di un tunnel lungo circa 2,5 chilometri sotto una collina. Il progetto prevede l'installazione di un sistema di canalizzazione sotterraneo per facilitare il deflusso delle acque durante le piene. Le risorse necessarie saranno assicurate attraverso fondi pubblici destinati alla protezione civile e alla tutela delle aree più vulnerabili della città.
?? Punti chiave Come funzionerà tecnicamente il tunnel sotto la collina? Chi finanzierà l'opera per proteggere le famiglie vulnerabili? Quali zone del territorio saranno messe in sicurezza dal progetto? Perché i tecnici hanno scelto proprio il fiume Reno??? In Breve Progetto basato sul modello digitale del professor Marco Maglionico del Dicam. Tunnel intercetterà le piene del Ravone e del rio Meloncello verso il Reno. Intervento risponde alle esondazioni subite dai cittadini circa diciotto m . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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