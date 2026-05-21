Bologna tunnel da 2,5 km contro le piene | il piano per il Ravone

A Bologna si stanno predisponendo interventi per prevenire le alluvioni nel quartiere Ravone, tra cui la costruzione di un tunnel lungo circa 2,5 chilometri sotto una collina. Il progetto prevede l'installazione di un sistema di canalizzazione sotterraneo per facilitare il deflusso delle acque durante le piene. Le risorse necessarie saranno assicurate attraverso fondi pubblici destinati alla protezione civile e alla tutela delle aree più vulnerabili della città.

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