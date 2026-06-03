Giugno si tinge di letteratura nell’entroterra riminese. Prende il via Storie al Tramonto, una nuova rassegna culturale che accompagnerà il pubblico per tutti i venerdì del mese. Teatro degli incontri, a partire dalle 18, sarà il Cactus Café di Poggio Torriana, una cornice ideale per coniugare la bellezza del paesaggio al piacere della condivisione e dei libri. Il cartellone vede protagoniste quattro scrittrici del territorio. Al centro degli appuntamenti ci saranno la narrativa autobiografica, il viaggio interiore e la forza terapeutica della scrittura. L’obiettivo è chiaro: promuovere la lettura come momento di crescita e socializzazione, invitando a staccare la spina dalla frenesia digitale quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tuffo nelle ’Storie al Tramonto’ di quattro autrici del territorio

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