R IPPLE-INCRESPATURE Genere: drammatico Regia: Michele Giannusa. Con Frankie Faison, Julia Chan, Sydney Agudong, Ian Harding, Marci T. House, Sarah Swire, Vanessa Smythe, Robert Bazocchi. Su Netflix Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix ad aprile 2026 tra serie e film attesi Lo chiamano “effetto farfalla”: è l’idea che ogni incontro, anche il più casuale, nasconda un senso che solo col tempo riusciremo ad afferrare. In una New York magnetica e palpitante, le vite di quattro persone scorrono parallele per poi intrecciarsi: sono quattro sconosciuti, apparentemente distanti, eppure uniti da una concatenazione di eventi che li porterà a trasformare loro stessi e l’idea che hanno del mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quattro storie ordinarie, nelle quali è fin troppo semplice rispecchiarsi, sullo sfondo di una New York lontana dall’immaginario glamour. Su Netflix

Notizie correlate

Capello torna su Juve Galatasaray: «I turchi si buttavano a terra fin dall’inizio. Spalletti ha chiesto troppo ai giocatori. Su Di Gregorio penso questo»Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.

Leggi anche: Mps: domani in cda regolamento su lista, sullo sfondo futuro di Mediobanca