‘La magia al tramonto’ escursione guidata nelle Valli per assistere alle migrazioni avicole
Sabato 9 alle 19.30, l’Ecomuseo di Argenta organizza un’escursione guidata a piedi nelle Valli di Argenta. L’evento, intitolato ‘La magia al tramonto’, permette di osservare le migrazioni di uccelli durante il calar del sole. L’attività si svolge nelle aree umide della zona, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assistere a questo fenomeno naturale in un’atmosfera suggestiva.
Sabato 9 alle 19.30, l’Ecomuseo di Argenta, organizza ‘La magia al tramonto’, un’escursione guidata a piedi nelle Valli di Argenta per assistere allo straordinario spettacolo delle migrazioni avicole immerse nella magica atmosfera del tramonto. I partecipanti saranno condotti alla scoperta della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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