Torna il collegamento in autobus da Montegrotto Terme a Jesolo
È ripresa la linea di autobus estiva da Montegrotto Terme e Padova a Jesolo Lido. La linea, gestita da Busitalia Veneto, collega direttamente le aree urbane e il bacino termale dei Colli Euganei con il litorale veneziano. La riattivazione risponde alla richiesta di spostamenti verso le località balneari nel periodo estivo. Il servizio è stato ripristinato dopo una sospensione precedente.
Torna la linea estiva di Busitalia Veneto da Montegrotto Terme e Padova a Jesolo Lido, che consentirà di raggiungere direttamente il litorale veneziano dalle aree urbane e dal bacino termale dei Colli Euganei, rispondendo alla crescente domanda di mobilità verso le località balneari durante la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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