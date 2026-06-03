Torna il collegamento in autobus da Montegrotto Terme a Jesolo

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È ripresa la linea di autobus estiva da Montegrotto Terme e Padova a Jesolo Lido. La linea, gestita da Busitalia Veneto, collega direttamente le aree urbane e il bacino termale dei Colli Euganei con il litorale veneziano. La riattivazione risponde alla richiesta di spostamenti verso le località balneari nel periodo estivo. Il servizio è stato ripristinato dopo una sospensione precedente.

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Torna la linea estiva di Busitalia Veneto da Montegrotto Terme e Padova a Jesolo Lido, che consentirà di raggiungere direttamente il litorale veneziano dalle aree urbane e dal bacino termale dei Colli Euganei, rispondendo alla crescente domanda di mobilità verso le località balneari durante la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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