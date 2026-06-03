Torna il collegamento in autobus da Montegrotto Terme a Jesolo

Notizia in breve

È ripresa la linea di autobus estiva da Montegrotto Terme e Padova a Jesolo Lido. La linea, gestita da Busitalia Veneto, collega direttamente le aree urbane e il bacino termale dei Colli Euganei con il litorale veneziano. La riattivazione risponde alla richiesta di spostamenti verso le località balneari nel periodo estivo. Il servizio è stato ripristinato dopo una sospensione precedente.