un titolo non ci basta ne vogliamo altri 14

Un imprenditore ha dichiarato di voler ottenere altri 14 titoli, oltre a quello già vinto. Al momento, si è detto molto soddisfatto, anche se emozionato e senza voce. Ha commentato che è difficile parlare subito dopo la vittoria e ha sorriso durante l'intervista. Non sono stati forniti dettagli su quale sia il settore o l’evento specifico coinvolto. La sua reazione è stata di grande entusiasmo per i successi raggiunti.

Enrico Grassi strafelice e quasi commosso. "A caldo - dice il patron - è sempre difficile commentare e sono anche senza voce! (ride, ndr). Sono molto contento perché la nostra politica di puntare sui giovani sta pagando. Mi ha fatto piacere vedere tanta gente, tanti ragazzini che chiedevano gli autografi: è una grande vittoria in tutti i sensi. Come tenere alta l’asticella? Come abbiamo sempre fatto! Cercheremo di essere coerenti, i risultati non potranno venire sempre, ma se lavori bene alla fine arrivano. Anche se oggi non avessimo vinto, sarebbe stato un grande risultato perché se penso al lavoro fatto. poi è venuta la vittoria, e al di là dei primi 20 minuti i ragazzi sono stati fenomenali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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UN ABBRACCIO UNIVERSALE - e - A. Rosa Nigro

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