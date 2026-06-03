Un tavolo con Università e Comune per pianificare la sanità padovana

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tavolo tra l'Università e il Comune di Padova sta lavorando per pianificare la sanità nella zona di Padova Est. Negli ultimi giorni, si sono evidenziate alcune criticità legate al progetto dell'ospedale, che dovrà essere costruito in questa area. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle problematiche, ma la discussione riguarda l'organizzazione e lo sviluppo della struttura sanitaria prevista.

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Negli ultimi giorni qualche "nuvola" è apparsa sul cielo del nuovo progetto per l'ospedale che dovrà sorgere a Padova Est. Sulla vicenda oggi si è espresso il presidente del Veneto Alberto Stefani che ha evidenziato come in questo preciso periodo storico vi sia la necessità di grande. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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